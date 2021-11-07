Дівчина прийшла на шоу разом зі своїм чоловіком.

6 жовтня відбувся третій випуск масштабного шоу "Україна має талант". Глядачів і суддів вражали учасники з неймовірними навичками. Так, на шоу виступила дівчина Марина з Дніпра, а допомагав їй у досягненні мети її чоловік Джеймс.

Дівчині зав'язали очі і закрили вуха, а Джеймс разом з суддями вибрав кілька предметів, які Марина повинна була назвати. Ксенія Мішина, Сергій Притула і Женя Кот не повірили своїм очам. Ймовірно, вони навіть не підозрювали, що хтось дійсно вміє читати думки.

Після того як Марина впоралася з усіма завданнями, судді висловили їй безліч компліментів.

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А ось Женя Кот пожартував і сказав, що учасники можуть спробувати свої сили в програмі "Слідство ведуть екстрасенси". А ось Ксенія Мішина не тільки похвалила Марину і Джеймса, але і натиснула першу "золоту кнопку", після чого учасники так зраділи, що навіть розплакалися. Крім того, їм сказали три "так", тому вони проходять далі.

Нагадаємо, раніше афроамериканець "Юра з Коломиї" вразив піснею про український банош.

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Автор: Діана Могилєвич