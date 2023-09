Стіва Харвелла не стало в лікарні.

Американський музикант, один із засновників і фронтмен групи Smash Mouth Стів Харвелл помер сьогодні, 4 вересня, в лікарні. Йому було 56 років.

Як повідомляє журнал Rolling Stones, він помер у колі рідних і близьких, які прийшли його відвідати в хоспісі.

Раніше стало відомо про те, що у Харвелла невиліковна хвороба. Через алкогольну залежність у нього розвинулася печінкова недостатність. Саме вона і забрала у нього життя.

Варто відзначити, що за життя Стів Харвелл зробив вагомий внесок у музичну індустрію. Його група Smash Mouth отримала широку популярність після виходу хіта "All Star".

Багато хто пам'ятає цю пісню зі словами "Hey now, you're an all star, get your game on, go play", завдяки першій частині мультфільму "Шрек".

Однак, незважаючи на популярність, життя Харвелла було непростим. У 2001 році він поховав єдиного сина Преслі. Хлопець боровся з лімфотичною лейкемією, але йому не вдалося перемогти хворобу.

Згодом Харвелл створив фонд медичних досліджень імені Преслі.

Раніше УНІАН повідомляв про те, що у родині переможця "Голосу країни" сталося горе. Павло Табаков втратив маму.

Вас також можуть зацікавити новини: