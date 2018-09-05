Рішення суду щодо журналістки "Схем" може негативно вплинути на боротьбу з корупцією - посольство США

Американські дипломати наголосили, що українська влада має підтримувати незалежну журналістику.

Рішення суду щодо отримання доступу до даних з мобільного телефону головного редактора програми розслідувань «Схеми» (проект Радіо Свобода) Наталії Седлецької може мати несприятливий вплив на боротьбу з корупцією в Україні

Про це йдеться у повідомленні Посольства США в Україні у мікроблозі Twitter.

"Ми стурбовані тим, що вчорашнє рішення суду щодо журналістки-розслідувача Наталії Седлецької може мати несприятливий вплив на свободу преси та зусилля щодо боротьби з корупцією в Україні. Українська влада має підтримувати незалежну журналістику", - наголосили американські дипломати.

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Як повідомляв УНІАН, 3 вересня стало відомо, що Печерський районний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі України доступ до телефонних даних Седлецької за період з 19 липня 2016 року до 16 листопада 2017 року включно. Доступ було надано у зв'язку з розслідуванням справи про ймовірне розголошення державної таємниці - даних досудового слідства - директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником.

Видання Радіо Свобода висловило обурення з приводу того, що ГПУ через суд отримала доступ до SMS, MMS, вхідних/вихідних з'єднань та геолокації телефону Седлецької. Transparency International Україна назвала рішення суду заангажованим і невмотивованим. У ГПУ заявили, що телефонні розмови Седлецької слухати не будуть.

За словами Седлецької, 4 вересня Луценко запросив її на конфіденційну розмову через свого прес-секретаря Ларису Сарган. Натомість журналістка заявила про неможливість закритої зустрічі і запропонувала Луценко дати відкритий коментар у прямому ефірі Радіо Свобода. Сьогодні, 5 вересня, Седлецька написала у Facebook, що Луценко не захотів публічно відповідати на запитання стосовно доступу слідчих до її телефону.

Згодом він заявив, що рішення суду пов'язане з тим, що журналістка нібито відмовилася надавати слідству дані про час зустрічі з керівництвом Національного антикорупційного бюро України.

В Європейському Союзі заявили, що вважають рішення суду щодо отримання доступу до даних з мобільного телефону Наталії Седлецької таким, яке порушує основні свободи засобів масової інформації в Україні.

У грудні 2017 року Седлецьку викликали на кількагодинний допит до Генпрокуратури у справі проти керівника НАБУ. На допиті вона послалась на пряму норму Кримінального процесуального кодексу, згідно із якою журналістів не можуть допитувати як свідків про відомості, які містять конфіденційну інформацію професійного характеру, надану за умови нерозголошення авторства або джерела інформації.