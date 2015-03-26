Мінюст виставив на торги заборонене знаряддя риболовлі

Відповідне оголошення розміщено на підсайті Мінюсту СЕТАМ.

"Саморобна електровудка, стан задовільний, була у використанні", - йдеться в описі лоту.

Лот було відкрито 19 березня, стартова ціна - 100 гривень, прийом заявок було завершено сьогодні о 9 ранку. Також на сторінці є одна заявка на придбання.

Читайте такожВійськовим закупили "сучасну" оптику, яку виробляють в Одесі і Росії для мисливців-любителів - ЗМІ Електровудки, згідно з законом України "Про тваринний світ", є забороненим знаряддям через шкоду, яку вона завдає флорі та фауні водойми.

"Для добування об'єктів тваринного світу забороняються виготовлення, збут, застосування, зберігання отруйних принад, колючих, давлячих та капканоподібних знарядь лову, електроловильних систем (електровудок), вибухових речовин, пташиного клею та монониткових (волосінних) сіток (крім тих, що призначені для промислового лову), а також інших засобів, заборонених законом", - сказано у статті 52-1 Закону.