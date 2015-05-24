Росіянам покажуть документальний фільм про взаємини між родичами з України та Росії

Про це УНІАН повідомив автор фільму, російський журналіст Євген Лєсной.

Він зазначив, що сюжет фільму складається з шести історій про близьких родичів, які опинилися по різні сторони кордону. Також у фільмі показано особисту історію Лєсного та його двоюрідного брата, який живе у Львові.

"Я б не хотів робити висновки, але в будь-якому випадку вони невтішні - розрив між жителями України і РФ надовго і всерйоз", - сказав Лєсной.

Він переконаний, що поки в РФ не станеться протверезіння, змін очікувати не варто.

Читайте такожПід Дебальцевим загинули 70 російських військових - доповідь Нємцова"У Росії з 90-х років припинило існувати незалежне телебачення, і все робиться під копірку. Герої фільму з РФ займають однозначні позиції - від різко негативних із серії "як ти стала фашисткою" до «страусиної» позиції - "давай не будемо говорити на цю тему", - сказав журналіст.

Лєсной зазначив, що неправильно говорити про те, що в Україні немає пропаганди, але в Україні телеканали належать різним власникам і доносять різні акценти. В результаті люди, дивлячись різні канали, можуть варіювати свою свідомість і аналізувати, але в РФ такої можливості немає, додав він.

Лєсной також зазначив, що зараз веде переговори з українськими телеканалами, щоб фільм міг побачити український глядач.