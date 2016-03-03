Франція та Британія закликали Росію зупинити насильство в Україні та Сирії

Про це йдеться в заяві за підсумками зустрічі лідерів країн, яка відбулася у французькому Ам’єні, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

Учасники саміту також закликали уряд України об'єднати зусилля в проведенні реформ.

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Велику увагу лідери країн також приділили ситуації у Сирії.

Франція та Великобританія закликали сирійський уряд та його союзницю Росію невідкладно покласти край нападам на підтримуваних Заходом повстанців. Також мають бути припинені атаки проти цивільного населення та медиків.

Олланд та Кемерон вважають, що сирійський уряд та його союзники повинні зупинити "марш на Алеппо, який негативно впливає на перспективи миру, загрожує значно погіршити кризу біженців і посприяти "Ісламській державі".

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