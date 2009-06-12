Яценюк порахував, що українці можуть отримати найвищу ціну на газ у світі

Повернення зовнішніх боргів стане однією з головних проблем для новообраного Президента України.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ініціативи “Фронт змін”, таку думку в інтерв’ю журналістам в Херсоні висловив народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК.

“Для нового Президента і нового уряду найскладнішим питанням буде “що робити з тим щастям, яке привалило” і яке назбирали усі попередні уряди”, - вважає А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, питання енергетичної безпеки може стати проблемою для України.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що, відповідно до умов українсько-російського газового контракту, ціна на газ для України прив’язана до ціни на нафту, і тому існує загроза, що українці “можуть отримати найвищу ціну на газ у світі - близько 600 доларів за тисячу кубометрів”. “Хто буде платити за цей контракт?!”, - запитав він.

При цьому політик припустив, що через підвищення ціни на газ невдовзі тарифи на житлово-комунальні послуги для населення зростуть.

Водночас А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що уряд перед президентською компанією не хоче підвищувати тарифи, а це призводить до неспроможності НАК „Нафтогазу України” розрахуватися з Росією за газ.