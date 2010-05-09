Азаров і Литвин привітали ветеранів

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ привітав народ України та ветеранів ветерани Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років з Днем Перемоги.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, звертаючись до ветеранів війни М.АЗАРОВ зазначив, що “це свято з відтінком болю і смутку за тими, хто не повернувся з війни, і водночас з великою гордістю за історичну Перемогу”.

“Ваше життя – яскравий приклад чесної і благородної праці на благо Батьківщини, подвигу і самопожертви. Ви не здалися, не відступили. Ви відстояли мир та перемогли війну і в наш складний час залишаєтеся носіями життєвої мудрості, традицій, справедливості і добра”, - наголосив прем’єр-міністр і додав: “Низький уклін вам, дорогі наші ветерани!”

Він підкреслив, що всі “ми схиляємо голови перед світлою пам’яттю співвітчизників, полеглих у боротьбі за честь і свободу Батьківщини, усіх невинних жертв, чиє життя обірвала війна”.

Від імені уряду України М.АЗАРОВ побажав ветеранам міцного здоров’я, бадьорості духу, довгих років життя, тепла людських стосунків та родинного затишку.

“Твердо віримо, що цьогорічний ювілейний День Перемоги слугуватиме згуртуванню та єднанню української нації, додасть нам наснаги у подальшій розбудові демократичної та заможної держави”, - підкреслив М.АЗАРОВ у привітанні.

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин також привітав співвітчизників та ветеранів Великої Вітчизняної війни з 65-ю річницею Перемоги.

Про це повідомляє сайт Верховної Ради.

“Прийміть найщиріші вітання з днем Перемоги – святом, яке завжди з нами, даруючи неповторні барви рідній землі й осяваючи особливим світлом наше життя. Нині йому виповнюється 65 років, і це добра, знакова нагода знову звернутися серцем до подій, що знаменували собою весну врятованого людства та мирне його майбутнє, долучитися до подвигу тих, хто наближав перемогу на фронті і кував її в тилу. Подвигу, навічно вкарбованого у світову історію. І нікому, жодним спробам замовчувань, переоцінок та перекручень не дано затьмарити незгасну пам`ять про нього”, - говориться у привітанні.

Голова ВР зазначив, що у всенародному характері свята, вшануванні переможців фашизму не просто прекрасна традиція. “З плином часу, з відстаней прожитого й пережитого повніше, виразніше осягаються масштаби, наслідки та значущість війни, яка була для її учасників, усього народу воістину Великою і Вітчизняною. Такою вона має залишатися й для прийдешніх поколінь, як взірець справжнього, активного і свідомого патріотизму, відданого служіння Вітчизні. Це надзвичайно важливо нині, в часи випробувань, що випали на долю України”, - підкреслив голова парламенту.

Він закликав згадати поіменно всіх, хто ціною власного життя заплатив за Перемогу: полеглих на полях битв, в партизанській борні, замучених у катівнях і концтаборах, померлих від ран та хвороб тієї війни, тих, хто пішов від нас уже в мирну добу. “Вічна і світла їм пам`ять!”, - наголосив В.ЛИТВИН.

Звертаючись до ветеранів, він зазначив: “доземний уклін за свято, яке ви вибороли і занесли до календаря. Щастя вам, здоров’я і добра, тепла, підтримки та приязні в суспільстві – ви сповна цього заслужили”.

“Нехай усім нам, дорогі співгромадяни, додає енергії, наснаги та оптимізму непідвладна часові синівська пам`ять про творців Великої Перемоги!”, - побажав В.ЛИТВИН.