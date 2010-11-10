Табачник таки припустився помилки в диктанті (фото)

У диктанті з української мови міністр освіти України Дмитро ТАБАЧНИК припустився, щонайменше, однієї помилки. І зауважив, що писав диктант "державною" мовою, а його рідна - "материнська", про це повідомляє ТСН.

Д.ТАБАЧНИК після написання диктанту з української мови так і не відповів, яка мова є для нього рідною. "Я писав державною мовою", - зауважив він. На запитання журналістів, а яка мова для нього рідна, Д.ТАБАЧНИК відповів: "А це ви спитайте у ТЯГНИБОКА". Трохи пізніше він додав: "Рідна – материнська".

Журналістам ТСН вдалося розгледіти одну зі сторінок диктанту міністра. Помітна на перший погляд лише одна помилка - слово "доречі" міністр написав разом, тоді як правильно – окремо ("до речі").

Зі слів міністра, диктант здався йому досить легким, але той, хто диктував, надиктовував занадто швидко.

Після написання диктанту листки з ним були упаковані в конверт і відправлені поштою на адресу Національної радіокомпанії України.

Нагадаємо, диктант був присвячений до Дня української писемності й мови.

Д.ТАБАЧНИК висловив бажання написати диктант, щоб, за його словами, перевірити, чи не застаріли отримані ним у школі й університеті навички.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада, у День української писемності, жителі країни писали диктант національної єдності під начитку з радіоточки — Національної радіокомпанії. Перевірка знань почалася о 16.10 і тривала близько півгодини. Полягав диктант приблизно зі 100 слів. Писали кумедну історію про те, як наш купець, солдат і перекладач Юрій Кульчицкий у 1683 році, після зняття облоги Відня військами Османа, учив жителів австрійської столиці пити каву.

Як пише газета “Сегодня”, після написання диктанту Д.ТАБАЧНИК заявив: «Я знаю, що написав без помилок. Диктант був легкий, але начитували дуже швидко. Відіслав його на перевірку».