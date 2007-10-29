“Безпритульна” Сюзана Станік винаймає квартиру у власного сина?

У п`ятницю в Київському апеляційному суді відбулося слухання справи про відновлення Сюзани Станік на посаді судді Конституційного суду. Суд ухвалив рішення, на якому наполягав Секретаріат Президента, - скасував рішення суду першої інстанції, що відновив пані Станік на цій посаді, і відправив справу до окружного адміністративного суду Києва. У СП упевнені, що окружний адмінсуд також ухвалить рішення на користь голови держави, повідомляє Комерсант-Україна

Підставою для ухвалення такого рішення стала помилка, якої припустилася пані Станік при подачі первинного позову, - юристи СП довели, що вона не мала права звертатися до Шевченківського райсуду, оскільки зареєстрована в Печерському районі Києва. Як пояснив виданню Руслан Кирилюк, керівник служби СП з представництва в суді інтересів президента, для звернення до Шевченківського суду пані Станік "надала угоду про безкоштовний найом квартири в Шевченківському районі у свого родича – здається, у сина". Проте ця угода не була зареєстрована у виконкомі райради, як того вимагає законодавство, а в паспорті пані Станік був відсутній необхідний запис про реєстрацію. "Очевидно, історія про “винаймання квартири” надуманна, - заявив пан Кирилюк.– Вона штучно змінила підсудність для того, щоб справа розглядалася саме в Шевченківському суді". Суд визнав аргументи СП переконливими. Комерсант зауважує, що представник інтересів Президента в суді добився рішення на свою користь не в результаті розгляду суті справи, а на підставі процесуальної помилки, якої припустилася супротивна сторона.

Також слід зазначити, що в Адміністративному кодексі процедура оскарження указів президента відсутня. І ймовірно, окружний адмінсуд ухвалить рішення про відмову в розгляді справи, що означатиме програш пані Станік. Саме на це розраховують юристи секретаріату президента. "Будь-яке інше рішення окружного адміністративного суду з юридичної точки зору буде сумнівним", - вважає представник СП, який побажав залишитися неназваним.

Комерсант також повідомляє, що дані про оскарження рішення Шевченківського суду СП не обнародував. Лише у п`ятницю виданню стало відомо про призначене на цей день слухання справи в апеляційній інстанції.