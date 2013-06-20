У Борщові 22 червня відбудеться перепоховання 24-х захисників Києва

Запрошуємо журналістів взяти участь в урочистому перепохованні 24-х захисників Київщини, що загинули у Баришівському котлі у вересні 1941 року. Вони були знайдені пошуковцями ВГО «Союз «Народна пам’ять» під час Пошукової Вахти «Пам’ять жива!», що триває у Баришівському районі з 14 по 22 червня цього року. Перепоховання, приурочене до скорботної річниці початку Великої Вітчизняної війни, відбудеться на меморіалі захисникам Києва у Борщові.

Двох із 24-х загиблих пошуковцям вдалося ідентифікувати. Це сержант Гаврилов, особу якого встановили за написом на флязі, а звання – за сержантськими петлицями. Його ім’я та подробиці біографії пошуковці будуть встановлювати найближчим часом, а також спробують розшукати родичів.

Долю знайденого раніше за інших сержанта Михайла Литовченка вдалося встановити достеменно та навіть розшукати його родичів. Уродженець Дніпропетровщини був талановитим музикантом та навчався у Київській консерваторії. У 1939 році був призваний до лав Червоної Армії та з 1941 року вважався зниклим безвісти. У Дніпропетровську, в батьківській хаті Михайла Литовченка, й досі живуть його родичі, які 22 червня приїдуть на перепоховання до Борщова.

Запрошуємо журналістів 22 червня взяти участь в урочистому перепохованні захисників Києва на меморіалі «Атакуючий солдат» у Борщові.

Початок заходу о 9.30. Виїзд з Києва о 8.00. Організатори надають транспорт для журналістів. Акредитація за тел.: 067-249-70-43.