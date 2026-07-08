Скільки ракет і снарядів Північна Корея постачає Росії: у ГУР дали тривожну відповідь

КНДР наразі посідає "ключову позицію" серед іноземних постачальників зброї та військової техніки до Росії

Північна Корея стала одним із найважливіших іноземних постачальників військової техніки для Росії, забезпечуючи від 25% до 40% потреб Москви в артилерійських боєприпасах у війні проти України.

З 2023 року вона поставила мільйони снарядів, балістичних ракет і сотні артилерійських систем.

У документі, наданому у відповідь на запит Kyiv Post, Військова розвідка України (ГУР) заявила, що масштаби та регулярність поставок свідчать про те, що військово-технічне співробітництво між Пхеньяном і Москвою стало "системним".

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За оцінкою відомства, Північна Корея наразі посідає "ключову позицію" серед іноземних постачальників зброї та військової техніки Росії, постачаючи від чверті до двох п’ятих артилерійських боєприпасів, що використовуються російськими військами.

У ГУР повідомили, що з червня 2023 року Росія отримала від Північної Кореї понад 100 балістичних ракет КН-23 і КН-24 разом із пусковими установками. Щонайменше 80 із цих ракет уже було використано.

Перше зафіксоване застосування північнокорейських балістичних ракет Росією відбулося 29 грудня 2023 року, коли одна ракета впала в поле у Запорізькій області України. Ракети були використані знову 2 січня 2024 року під час масованого удару по Харкову, в результаті якого загинули дві людини та 62 отримали поранення.

Повідомлення 2025 року свідчать про те, що точність ракет підвищилася в міру розвитку війни.

Важливо, що Пхеньян також поставив понад 600 артилерійських систем різних типів і калібрів, зокрема 170-мм самохідні артилерійські установки М-1989 "Коксан", 240-мм реактивні системи залпового вогню М-1991, 107-мм реактивні системи залпового вогню Тип 63, самохідні протитанкові ракетні комплекси, 122-мм буксирувані гармати Д-74 та 140-мм міномети Тип 76.

Крім того, за даними ГУР, Північна Корея поставила понад 7 мільйонів боєприпасів, включаючи мінометні, артилерійські, танкові та реактивні боєприпаси калібром від 82 до 240 мм, а також протитанкові керовані ракети.

Розвідувальне агентство заявило, що оборонна промисловість Північної Кореї здатна виробляти від 1 до 2 мільйонів артилерійських снарядів на рік, з мінімальною щомісячною виробничою потужністю від 30 000 до 50 000 снарядів. У повідомленні йдеться:

"Значна частина цієї продукції може бути поставлена Російській Федерації, якщо буде ухвалено відповідне політичне рішення".

Зазначається, що попри широке військове співробітництво, немає жодних ознак того, що Росія використовує високотехнологічні північнокорейські компоненти при виробництві безпілотників або ракетних систем.

Що отримала КНДР

Продаж зброї Росії приніс Північній Кореї мільярди доларів. Північна Корея направила понад 15 000 військовослужбовців на російську лінію фронту, приблизно третина з них загинула або отримала поранення. Північна Корея також постачала боєприпаси та іншу зброю, що, на думку південнокорейських аналітиків, принесло режиму мільярди доларів.

Важливо, що ці продажі та поставки зброї допомогли забезпечити постачання енергоносіїв і будівельних матеріалів, дозволивши північнокорейському лідеру Кім Чен Ину розпочати загальнонаціональний будівельний бум і розширити постачання енергоносіїв, незважаючи на санкції ООН.

При цьому економіка Північної Кореї зросла майже на 4% у 2024 році - це найшвидші темпи зростання за вісім років - і продовжує зростати, а супутникові знімки показують, що вночі країна втричі яскравіша, ніж п’ять років тому, особливо в промислових районах.

Нове економічне зростання змінило повсякденне життя, особливо в Пхеньяні. У столиці запроваджено оплату за допомогою QR-кодів, почато використання китайських електромобілів, відкрилися зоомагазини та ігрові кафе.

Минулого року Північна Корея збудувала близько 10 000 нових будинків у своїй столиці, і Кім Чен Ин заявив, що "все докорінно змінилося".

Зброя КНДР

Нещодавно Північна Корея ввела в експлуатацію свій перший есмінець класу 5 000 тонн, а лідер Кім Чен Ин пообіцяв побудувати ще більше кораблів, розміри яких удвічі перевищать ці показники, а також оснастити військово-морський флот ядерною зброєю.

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