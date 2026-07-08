В Міноборони запевнили, що Україна здатна виробляти ракети для Patriot

Головне, щоб процес розпочався якомога швидше, - заявив радник міністра.

Україна здатна налагодити виробництво ракет РАС для зенітних комплексів Patriot за ліцензією США. Про це радник міністра оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) заявив у своєму Telegram.

За словами Флеша, він розбирав ракети PAC від Patriot після відстрілу та бачив, з чого і як вони зібрані.

"І можу з упевненістю сказати, що ми зможемо налагодити їхнє виробництво за ліцензією США. Найкраща новина. Головне, щоб процес розпочався якомога швидше", - сказав він.

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США можуть надати Україні право виробляти ракети до Patriot

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні президент США Дональд Трамп допустив можливість надати українцям ліцензії на виробництво ракет до систем Patriot. Він додав, що виробництво таких ракет – це складний процес, але висловив переконання, що українці зможуть швидко зі всім розібратися.

Павло Нарожний, засновник БО "Реактивна пошта", військовий експерт вважає, що після налагодження виробництва ракет до Patriot перша може вийти з конвеєра через рік-півтора.

Водночас, експерт зазначив, що для виробництва цих ракет нам треба рідкоземельні метали, які є тільки в Китаї, тільки він їх продає. Тому з ними треба буде якось домовлятися.

Крім того, він підкреслив, що в Україні розміщувати завод з виробництва цих ракет дуже ризиковано, адже якщо росіяни дізнаються його розташування, то по ньому буде прилітати абсолютно все.

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