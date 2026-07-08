Загроза у нас спільна: Зеленський розкрив деталі зустрічі з президентом Польщі

Президенти досягли домовленості продовжити діалог.

Президент Володимир Зеленський провів переговори зі своїм польським колегою Каролем Навроцьким на полях саміту НАТО Анкарі.

Про це український лідер повідомив у Telegram. "Була важлива і потрібна розмова, ми говорили більше години. Загроза у нас одна і спільна: це Росія. І дуже важливо зберігати взаєморозуміння, підтримку та діяти обʼєднано. Нашим країнам потрібні лише сильні відносини", - заявив він.

За словами Зеленського, з польським президентом вони домовилися продовжити діалог.

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Водночас, як пише "Європейська правда", раніше польський лідер розповів про розмови з різними лідерами, серед яких був і Зеленський.

Він не став акцентувати на розбіжностях, а заявив про потребу діалогу між державами, які мають спільного ворога.

"Моя позиція щодо двосторонньої напруженості незмінна. Думаю, що Польща і вся Європа не може толерувати прославляння солдатів УПА, відповідальних за загибель 120 тис. поляків. Але це не виключає нашого діалогу. Ми відчуваємо спільну загрозу з боку РФ. Україна зараз у війні з Росією, а Польща протягом віків була з нею в конфлікті", – сказав польський президент.

Суперечка з Польщею

Як повідомляв УНІАН, конфлікт почався після того, як президент Володимир Зеленський надав одному з підрозділів найменування "Героїв УПА". Поляки обурилися через пам'ять про Волинську трагедію.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Зеленського Ордена Білого Орла.

Керівник Офісу президента заявив, що пік напруги у відносинах із Польщею ще попереду і може відбутися вже цього тижня, адже 11 липня – річниця Волинської трагедії. Він прогнозує, що зі сторони Польщі може відбутися "низка ескалаційних кроків" саме до цієї дати.

Водночас він наголосив, що Україна не прийматиме жодних ультиматумів, в тому числі від партнерів.

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