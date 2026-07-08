Кінець мужності: сучасні чоловіки стрімко втрачають тестостерон, - вчені

Тестостерон справляє значний вплив не лише на поведінку, але й на здоров'я чоловіків.

Середній рівень тестостерону у чоловіків за останні 50 років знизився більш ніж удвічі, що може свідчити про серйозне погіршення чоловічого репродуктивного здоров’я. Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на результати нового дослідження.

Як пише видання, науковці проаналізували дані шести довготривалих досліджень, які охопили 118 593 чоловіків з Ізраїлю, США, Бразилії, Фінляндії та Данії. Вони відстежували зміни рівня тестостерону у період із 1972 по 2019 рік. Об’єднаний аналіз показав, що за цей час середній рівень загального тестостерону скоротився на 54%, причому після 2000 року темпи зниження, схоже, прискорилися.

Автори роботи припускають, що важливу роль у цьому процесі відіграє зростання поширеності ожиріння та цукрового діабету. Водночас, розповідає видання, дослідники не виключають впливу й інших чинників, зокрема хімічних речовин, які порушують роботу ендокринної системи, а також наслідків глобального потепління.

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Керівник дослідження, професор Хагай Левін із Єврейського університету в Єрусалимі, вважає, що проблема набагато масштабніша, ніж заведено вважати.

"Я вважаю, що ми переживаємо серйозну кризу чоловічого репродуктивного здоров’я, і наразі їй приділяють недостатньо уваги", – наголосив він.

За словами науковця, результати свідчать не про випадкове статистичне відхилення, а про стійку багаторічну тенденцію.

"Ми побачили зниження загального рівня тестостерону більш ніж на 50% за цей період. Це відображає щорічне падіння більш ніж на 1%, тож це не випадковість і не статистична помилка. Це дуже сильний тренд", – зазначив Левін.

Як йдеться у публікації, тестостерон відіграє ключову роль у виробленні сперматозоїдів, підтримці статевого потягу, формуванні м’язової та кісткової тканини, а також впливає на обмін речовин, рівень енергії та настрій. При цьому ожиріння може сприяти зниженню рівня гормону, оскільки надлишок жирової тканини прискорює його перетворення на естроген.

Водночас не всі експерти погоджуються з тим, що головною причиною є саме фактори довкілля. Репродуктивний ендокринолог Імперського коледжу Лондона професор Чанна Джаясена припускає, що ожиріння та діабет можуть пояснювати значну частину зафіксованого падіння, однак наголошує на необхідності подальших досліджень, щоб з’ясувати, чи справді додатковий вплив мають екологічні чинники.

Проблеми здоров'я: останні новини

Як писав УНІАН, навіть невелике скорочення сну – приблизно на 80 хвилин щоночі протягом шести тижнів – може призвести до набору ваги та зниження фізичної активності. Такі результати показав експеримент за участі добровольців.

Також ми писали, що міф про "10 тисяч кроків на день" виник у Японії як маркетинговий слоган і не має наукового обґрунтування. Дослідження показують, що вже 4400 кроків на день знижують ризик смертності, а 7500 – дають ще більший ефект, особливо для людей старшого віку.

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