Турчинов: Партія регіонів проігнорувала ініціативу позачергової сесії ВР

Усі три фракції опозиції підтвердили свою готовність зібратися і підписувати відповідні підписні листи, тим часом провладна партія проігнорувала цю ініціативу. Про це в інтерв’ю «5 каналу» повідомив перший заступник голови партії ВО «Батьківщина» Олександр Турчинов.

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«Для нас принципово важливим є підписання асоціації, і європейська інтеграція нашої країни, але для виконання нашого плану треба прийняти відповідні закони, звільнити політичних в’язнів, в першу чергу звільнити Ю.В.Тимошенко і ми заявили, ще під час сесійних засідань, що готові продовжити на будь-який час для того, щоб прийняти ті закони, на яких наполягає європейська спільнота. Ми зробили таку заяву, але не отримали підтримки. Після цього ми внесли пропозицію щодо проведення позачергової сесії і всі три фракції підтвердили свою готовність збиратися і підписувати відповідні підписні листи. Але нам необхідна позачергова сесія не як PR акція, нам необхідна більшість голосів, але пройшов час і не було підтверджено щодо готовності голосувати влади і фракції ПР, зокрема, щодо тих законів на яких наполягає ЄС ми не отримали, тому поки не буде більшості голосів збирати парламент в будь який час немає сенсу», заявив Турчинов.