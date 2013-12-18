Головне за день: огляд топ-новин

Фюле: угоди України та РФ повинні відповідати зобов'язанням Києва перед ЄС

Єврокомісія вважає, що українсько-російські домовленості мають бути взаємовигідними і відповідати зобов'язанням України щодо угоди про асоціацію з ЄС.

Водночас Янукович і Путін вважають, що Євразійська і європейська інтеграції повинні доповнювати одна одну.

Українська влада перед засіданням українсько-російської комісії запевнили главу МЗС головуючої в ЄС Литви, що не підписуватимуть з Росією угод, що заважають зближенню з Євросоюзом.

А з Європейським Союзом Кабінет міністрів має намір підписати п'ять угод .

Лавров: Росія здивована спробами відкрито тиснути на Україну з питань євроінтеграції

Глава МЗС РФ Сергій Лавров висловив здивування неприкритим тиском на Україну з питання про асоціацію з ЄС.

На противагу думці РФ новий міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтер Штайнмайер висловив обурення тиском Росії на Україну для недопущення підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Підписання угод з Росією назвали тактичною перемогою України

Росія підписала вигідні для України економічні угоди з метою корекції геополітичної ситуації в Європі та отримання паузи для вирішення суперечливих міжнародних питань.

Україна і Росія поставили крапку у переговорах щодо газу - Уряд

У переговорах щодо газу між Україною і Російською Федерацією поставлено ​​крапку. Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров на засіданні Кабінету міністрів.

Знижка на газ до ціни в 268,5 дол. діятиме до 2019 року - терміну закінчення дії контракту на закупівлю газу між НАК «Нафтогаз України» з російським «Газпромом» від 2009 року.

До речі, Україна збирається імпортувати в 2014 році близько 33 млрд кубометрів газу.

Євросоюз не буде змагатися з Москвою за Україну - МЗС Литви

ЄС залишає долю України на розсуд української влади.

У Польщі заявили, що доля Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом залежатиме від української влади, яка сьогодні демонструє нещире бажання інтегруватися в ЄС.

США розповіли, в якому випадку Янукович може розраховувати на їх підтримку

Посол США Джеффрі Пайетт запевняє, що в разі, якщо Європа все ж залишається пріоритетом порядку денного Президента України, і він надішле чіткий сигнал з цього приводу, то він може розраховувати на підтримку США.

Лідери ЄС підтвердять готовність підписати Угоду з Україною - дипломат

До резолюції саміту Європейського Союзу, що відбудеться 19-20 грудня, буде включено пункт, який підтвердить готовність ЄС підписати Угоду про асоціацію з Україною і в якому буде висловлена ​​підтримка українцям, які виступають за євроінтергацію на Євромайдані в Києві.

Зрошувальні системи України стануть державними

Всі внутрішньогосподарські меліоративні системи України мають бути передані з комунальної власності у державну.

Акімова: Кабмін попередньо схвалив проект бюджету на 2014 рік

Кабінет міністрів України попередньо схвалив проект державного бюджету на 2014 рік.

Держслужбу інтелектуальної власності віддали міністру економіки

Президент України Віктор Янукович підпорядкував Державну службу інтелектуальної власності України міністру економічного розвитку і торгівлі України.

Україна може знизити мита на імпортні авто на початку 2014 року

На початку наступного року Україна лібералізує захисні спецмита на імпортні автомобілі.