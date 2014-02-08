У центрі Черкас заборонили мітинги

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні про це повідомив представник судової виконавчої служби, який прийшов на мітинг опозиції на Соборній площі Черкас, де зібралося близько300 осіб.

За його словами, виконком Черкаської міськради ініціював судову заборону на проведення масових зібрань з 6 лютого по 15 березня 2014 року. Як вказано у постанові суду, вона діє для «…Черкаської міської організації Партії регіонів, обласної спілки жінок Черкащини, Черкаської обласної спілки ветеранів та інших осіб».

Читайте такожДівчина, що постраждала під час штурму ОДА в Черкасах, вже вимовляє прості словаСеред причин, через які заборонено проводити мітинги, є загроза поширення вірусних інфекцій.

Попри цю заборону, присутній на мітингу народний депутат України Леонід Даценко сказав, що суд має чітко встановити всіх, на кого діє ця заборона.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада 2013 року Черкаський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про заборону з 26 листопада до 25 січня 2014 року пікетування, пішої ходи, демонстрацій, зборів на Соборній, «Дружбі народів», Театральній та Європейській площах. Рішення було ухвалене за адміністративним позовом в. о. міського голови Черкас Віктора Білоусова.