Яценюк: МВС має вживати рішучі заходи по боротьбі з бандитизмом і організованою корупцією

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час засідання уряду.

За його словами, МВС і силовий блок спрацювали на захист законності і правопорядку.Читайте такожУ ГПУ вважають, що коштовності та гроші Ставицького підготували до вивезення з України

"І певен, Арсене Борисовичу, що МВС буде і далі працювати над тим, щоб притягати до відповідальності колишніх чиновників. І окремо зазначу, щоб притягати до відповідальності сьогоднішніх нових чиновників. Ніяких політичних кольорів. Документування,арешти і передача матеріалів до суду, чи це чиновники минулої влади, чи це сьогоднішня влада, чим швидше і ефективніше буде працювати правоохоронна система – тим більше шансів у нас не просто поламати корупцію, але ще і бюджет наповнити і забезпечити відповідні соціальні стандарти, і саме основне – очистити владу від цієї зарази, яка живе в українській політичній системі останні 20 років", - зазначив глава уряду.