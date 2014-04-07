У Міноборони повідомили, кому належать військові літаки, що були помічені над Донецьком

Два військові літаки, помічені сьогодні над Донецьком, належать Збройним силам України.

Про це УНІАН повідомив в.о. начальника управління преси та інформації Міністерства оборони України Богдан Сеник, коментуючи інформацію про появу двох винищувачів в небі над Донецьком.

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“Це були дві пари винищувачів Збройних сил України, які здійснювали політ з метою вивчення обстановки та прикриття повітряного простору України в разі необхідності”, - сказав Сеник.

Як повідомив кореспондент УНІАН з Донецька, сьогодні після обіду у небі над містом з’явилися два військових винищувачі. За свідченням очевидців, літаки летіли у напрямку зі сходу на захід.