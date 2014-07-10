Терористи обстрілюють житлові квартали Луганська з «Граду» - очевидці

Як передає кореспондент УНІАН, у четвер близько години ночі почулися перші потужні постріли з установки «Град» в Артемівському районі. Слідом почалася серія поодиноких потужних вибухів в Кам’янобродському і Ленінському районах (центр міста). Близько 11.00 почулися звуки сирени. У жителів центральної частини Луганська пропав інтернет, перебої з електрикою були у всіх районах. Обстріл ведеться по житлових будинках, транспорту, школах.

Прес-служба Луганської міської ради повідомляє, що через збройні зіткнення тимчасово припинено рух по вулиці Фрунзе в районі підприємства «Луганськцентрокуз». Чутно постріли.

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Міська рада просить жителів обмежити пересування містом, без гострої необхідності не виходити з будинків, уникати місць збройних протистоянь.