Також у розмові порушувалася тема так званих "гарантій безпеки Росії".

Президент Росії Володимир Путина і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провели телефонну розмову.

Про це ввечері в суботу, 12 лютого, повідомили їх прес-служби.

За офіційними даними, говорили Путін і Лукашенко серед іншого і про Україну.

"Глави держав обговорили питання міжнародних відносин, зокрема ситуацію навколо України і графік майбутніх зустрічей та переговорів", - зазначили у прес-службі Лукашенка.

У Кремлі своєю чергою розповіли, що в розмові порушувалася тема так званих "гарантій безпеки Росії".

"Розглянуто деякі питання подальшого розвитку двостороннього співробітництва, а також ситуація навколо реакції США і НАТО на російські пропозиції щодо вироблення довгострокових міжнародно-правових гарантій безпеки Росії. Домовлено про подальші особисті контакти", - йдеться в повідомленні прес-служби Путіна.

Як повідомляв УНІАН, президент Франції Еммануель Макрон провів більш ніж півторагодинну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Переговори Макрона з Путіним щодо України відбулися вже вдруге за тиждень. Після розмови з Путіним Макрон переговорив з президентом України Володимиром Зеленським.

Президенти США Джо Байден також провів телефонні переговори з Володимиром Путіним. У розмові він зазначив, що Вашингтон готовий як до дипломатичної взаємодії з Кремлем, так і до інших сценаріїв розвитку подій.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко розповідав про дії Білорусі в разі "війни проти Донбасу". За його словами, Білоруська армія діятиме так само як російська.

Що відомо про "гарантії безпеки Росії"

17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднив проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект Угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО.

Зокрема, Росія запропонувала НАТО відмовитися від прийняття України, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Крім того, РФ пропонувала США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

26 січня американський посол Джон Салліван передав МЗС РФ письмову відповідь на пропозицію Москви про "гарантії безпеки".

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