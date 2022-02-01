Окремої дискусії потребуватиме питання заміни крісел в сесійній залі ВР.

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко розповів про майбутню заміну системи для голосування в парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Відповідаючи на запитання, що деякі нардепи скаржаться на ціни в парламентській їдальні, Корнієнко зауважив, що це питання потрібно ставити керівництву Апарату ВР.

"Наскільки мені відомо, у нього (керівника Апарату ВР Вячеслава Штучного - УНІАН) є плани щодо реформи і в цій сфері. Ви бачите, що Апарат поступово виконує свої обіцянки. Збільшена, так би мовити, доступність різних санітарних приміщень для депутатів і відвідувачів Верховної Ради... Зараз, наскільки я розумію, ще у нас продовжується робота по дооснащенню і вентиляції в прес-центрі на третьому поверсі, який використовується як така імпровізована студія каналу "Рада", - зазначив він.

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Водночас Корнієнко повідомив, що парламент наразі стоїть на порозі "найвеличнішої реформи" - зміни системи для голосування "Рада".

"Ми минулого тижня побачили, що вже просто ми не можемо державницькі рішення приймати через те, що якісь відрубаються канали, якісь відбуваються такі навіть, не хочу казати "диверсії", але технічні служби не можуть достеменно визначити природу цих відключень каналів", - сказав перший віце-спікер.

Він уточнив, що канал - це лінія проводів, де розміщено робочі місця кількох депутатів.

"Минулого разу, коли був зрив голосування по Сенниченку, - там система показала, і це записано на відео, ми це все бачили в рамках розслідування, що ціла лінія крісел, буквально 10, чи скількись, крісел одночасно не працюють", - констатував Корнієнко.

На уточнення УНІАН, чи заміна системи "Рада" відбудеться влітку чи раніше, він наголосив: "Ця заміна можлива тільки між сесіями. Тому що жоден з наших потенційних партнерів, підрядників... Жоден з них не гарантував менш ніж 40 днів роботи".

Також на запитання щодо орієнтовної суми на заміну системи, депутат зазначив, що сума ще підраховується і залежатиме від термінів роботи та того, яку саме нову систему для голосування буде встановлено.

"Є два принципово різних підходи. У нас зараз іде між ними дослідження... Один підхід - він, фактично, схожий на те, як це в електронних комітетах зараз є... Інший підхід схожий на той, який зараз в Кабміні, в Офісі президента - це інша система", - пояснив Корнієнко.

Він додав, що ця інша система передбачає і можливість дистанційної роботи з документами, має більший функціонал і, відповідно, може бути дорожча.

Корнієнко також підкреслив, що окремої дискусії потребуватиме питання заміни крісел в сесійній залі.

"Це пам'ятник архітектури, наша будівля. І є дискусія, звичайно, буде з реставраторами, з фахівцями щодо заміни крісел... Треба буде з'ясовувати, щоб ми не пошкодили ніяку архітектурну цінність цього приміщення", - розповів перший віце-спікер.

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Нагадаємо, у листопаді в сесійній залі Верховної Ради загорівся пульт для голосування на місці народного депутата від "Слуги народу" Артема Нагаєвського. Раніше схожий інцидент стався з пультом для голосування нардепа Максима Ткаченка. Народний депутат Олександр Качура тоді зазначив, що це чергове підтвердження того, що "настав час замінювати систему на нову або переходити на голосування руками".

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