У Росії школярок усунули від уроків за пофарбоване волосся — прокуратура порушила адміністративну справу

Директорка відсторонила її від навчання до моменту усунення зауваг та порекомендувала змінити навчальний заклад.

Прокуратура Пермі порушила адміністративну справу стосовно гімназії та директорки гімназії, яка усунула двох школярок від уроків за пофарбоване волосся.

Про це повідомляє Meduza.

Директорка гімназії №4 Тетяна Д'якова усунула школярку Зінаїду Агішеву від уроків, заявивши про порушення «Вимог до зовнішнього вигляду та одягу учнів». Агішева прийшла до школи у вільному одязі та з рожевим кольором волосся.

Директорка відсторонила її від навчання до моменту усунення зауваг та порекомендувала змінити навчальний заклад.

Мати Агішевої, місцева депутатка, заявила, що не буде змушувати доньку перефарбовувати волосся. Позицію школи вона назвала «агресивною».

Директорка сказала, що школи, за законом «Про освіту», мають право створювати свої правила. Одним з таких правил гімназія зробила заборону на фарбування та мелірування волосся.

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Також директорка підкреслила, що Агішева систематично порушувала вимоги до дрес-коду учнів.

Регіональний представник уповноваженого з прав людини Павло Міков назвав відсторонення учениць дискримінацією.

У прокуратурі Пермі заявили, що федеральні та регіональні закони не дозволяють усувати дітей від занять, а також, що внутрішні документи гімназії не дають керівництву право вирішувати довжину та колір волосся учнів.

Після обговорення ситуації в медіа — обох школярок допустили до уроків без зміни кольору волосся, як цього вимагали раніше.

Прокуратура Пермі відкрила справу за статею «Порушення права на освіту та права і свободи учнів освітніх організацій». Санкція статті передбачає штраф у 30-50 тисяч рублів для посадових осіб та 100-200 тисяч для юридичних осіб.