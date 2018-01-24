У Росії звільнили обласного міністра та його заступників, які знялися у божевільному відео

Міністр лісового та мисливського господарства Оренбурзької області Віктор Тонких і кілька чиновників були звільнені після того, як було опубліковано "дуже дивне" відео з їхньою участю. Губернатор заявив, що їхня поведінка "порушує всі моральні норми".

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Як повідомляє Meduza, незабаром після того, як ролик з'явився на YouTube, губернатор Юрій Берг звільнив міністра. Разом з Тонких позбулися своїх посад і троє його заступників: Дмитро Тетерятник, Ігор Добровидов і Володимир Рябов.

За словами Берга, він вирішив звільнити чиновників після перегляду перших декількох секунд відео. «Така поведінка негідна державного службовця, вона порушує всі моральні норми», - заявив губернатор Оренбурзької області.

На початку ролика чиновники грають у карти на бюджетні гроші. Потім Тонких говорить підлеглим, що губернатор наказав розвивати внутрішній туризм. Після цього герої відео переодягаються у жінок, озброюються, п'ють горілку, їдуть на полювання і танцюють стриптиз.

Сенс відео для всіх залишається таємницею. В ході обговорення в інтернеті багато хто прийшов до висновку, що чиновники "переплюнули" ульянівських курсантів, які запустили флешмоб з відео під трек "Satisfaction".