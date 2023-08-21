Держслужбовцям вежі "Москва-Сіті" сказали не виходити на роботу.

Працівників російських міністерств, які знаходяться у вежі Московського міжнародного ділового центру "Москва-Сіті", відправили на "удаленку" 24 серпня.

Про це повідомляє російський Telegram-канал BRIEF. За їхніми даними, керівництво доручило державним службовцям не приходити на місця роботи в День незалежності України. "Українські національні свята стали червоними днями календаря російського чиновника", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в кінці липня Управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача ЗСУ опублікувало анімаційний ролик, в якому маленький хлопчик робить з малюнка своєї сім'ї паперовий літачок і запускає його в бік Росії.

Літак перетвориться на безпілотники, які атакують військові об'єкти загарбників, а також б'ють по Москві. На тлі палаючого Кремля з'являється напис "24 серпня". "Рік відплати триває. Дати змінюються. А результат залишається - біль і трагедія окупантів", - йдеться в повідомленні.

Атаки на Москву

Як відомо, на початку травня російська влада заявила, що Україна запустила безпілотні літальні апарати по Кремлю. Було опубліковано відео вибуху дронів над куполом Сенатського палацу.

30 травня Москву і Підмосков'я атакувала група дронів, росіяни повідомляли про гучні вибухи. Російські ЗМІ з'ясували, що того ранку під ударом опинилися будинки близьких до Путіна людей.

У липні БПЛА потрапив у вежу центру "Москва-Сіті", в якій працюють міністерства цифрового розвитку, мінекономрозвитку та мінпромторг.

1 серпня безпілотник влетів в ту ж вежу, у Росії заявили, що "успішно придушили" один дрон, а решту збили. Вже 18 серпня в Москві впав дрон, повідомлялося про пошкодження комплексу для конференцій "Експоцентр".

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