Він знаходиться в базі російських військових, які скоювали злочини в Україні.

Новим головнокомандувачем Повітряно-Космічними військами РФ призначили генерал-полковника Віктора Афзалова.

Про це сьогодні заявили в російському Міністерстві оборони. З 2018 по 2023 роки він був начальником Головного штабу - першим заступником головнокомандувача повітряно-космічними силами Сергія Суровікіна.

Згідно з даними з відкритих джерел, він тимчасово виконував посаду головнокомандувача Повітряно-Космічними військами під час перебування Суровікіна у відрядженні в Сирії в 2020 році і після його відсторонення цього літа.

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Профіль Афзалова є в "Книзі катів українського народу" - базі російських військових, які скоювали злочини в Україні. Зазначено, що він брав безпосередню участь у плануванні та організації повномасштабного російського військового вторгнення в Україну.

"Відповідальний за планування авіаційних ракетних ударів по об'єктах цивільної та енергетичної інфраструктури України", - йдеться в повідомленні.

Що ще відомо про Афзалова

На сайті Міноборони РФ зазначено, що він народився 9 червня 1968 року в селі затишне Сімферопольського району.

Закінчив Пушкінське вище військове училище радіоелектроніки ППО, військовий університет ППО, військову академію Генерального штабу Збройних сил РФ.

Нагороджений орденами: "За військові заслуги", "Олександра Невського", "За заслуги перед Вітчизною" VI і III ступеня і багатьма медалями. Одружений. Має двох синів.

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