Український блогер, підозрюваний у роботі на спецслужби РФ, може отримати статус підозрюваного і в самій Росії.

У Санкт-Петербурзі поліція перевіряє розшукуваного в Україні проросійського блогера Анатолія Шарія на причетність до серії підпалів.

Як пише видання "РИА Новости" з посиланням на свої джерела, мова йде про вісім епізодів, коли в пітерських під'їздах підпалювали автомобільні покришки. Стверджується, що за цими справами в місті булои затримано 14 осіб, зокрема вісьмох підлітків.

"Зі свідчень потерпілих випливає, що вони так чи інакше мають відношення до блогера Петра Луньова, який називає себе консультантом з криптовалют. Також потерпілі розповідали про конфлікт Луньова і Шарія і пов'язували підпали саме з ним", – пише "РИА Новости".

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Справа Шарія в Україні

Як писав УНІАН, ще на початку 2021 року СБУ заочно повідомила про підозру у державній зраді політичному блогеру Анатолію Шарію, який вже тривалий час живе за кордоном, але активно намагається втручатися в українську політику. В СБУ вважають, що Шарій діяв на шкоду нацбезпеці України в інформаційній сфері, ймовірно, на замовлення російських спецслужб.

У 2022 році Україна ініціювала процедуру екстрадиції Шарія з Іспанії, де він проживає з 2019 року. Іспанська поліція навіть затримала Шарія за українським запитом, але місцевий суд залишив його на волі і пізніше Україні остаточно відмовили в його екстрадиції нібито тому, що він виїхав з Іспанії.

Крім того, Україна в кілька етапів запроваджувала санкції проти самого Шарія, його сім'ї, а також пов'язаних з ним комерційних структур та інших організацій. Створена ним "Партія Шарія" була заборонена в Україні.

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