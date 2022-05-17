@masharoko вирішила називатися українкою, щоб потрапити туди, де росіянам не раді.

Російська TikTok-блогерка @masharoko, що живе в Південній Кореї, поділилася обуренням через те, що росіянам і Путину побажали смерті.

Відео вона розмістила на своїй сторінці і воно зібрало вже понад 1,3 млн переглядів.

Дівчина розповіла, що в магазинах Південної Кореї почали з'являтися оголошення, що сигналізують про те, що тут не раді росіянам. Наприклад, мережу облетіло фото з магазину в місті Каннин з текстом: "Я підтримую Україну. Росіянам не можна входити".

@masharoko вирішила називатися українкою, щоб уникнути обмежень. В одному із закладів корейська продавчиня, яка прийняла її за українку, в розмові з блогеркою побажала смерті Путіну і всім росіянам.

"Послідувало питання від продавчині: "А ти звідки?". Я сказала, що я з України. Знаєте, що було далі? Вона сказала, що в Україні зараз, мабуть, дуже важко. Я сказала:"Так, важко". Тому що у мене подружка з України. І тоді вона сказала: "Сподіваюся, Путін, цей російський ублюдок, здохне. І всі росіяни теж", - розповідає вона.

Дівчина шокована реакцією продавчині і не розуміє, чому кореянка бажає росіянам смерті.

"Яким боком я тут винна, я не знаю", - додала вона.

Раніше російських артистів обурила вимога Chanel до росіян при покупці в магазині підписати відмову від наміру носити продукцію бренду на території РФ. Компанія аргументувала це санкціями, і ось медійні особистості країни-агресора викрили Chanel в "русофобії". На знак підтримки Росії і в спробах проявити свій патріотизм деякі російські блогери стали публічно знищувати сумки Chanel.

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