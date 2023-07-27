Його нібито збирався влаштувати російський військовослужбовець.

У Росії заявили, що затримали військовослужбовця РФ, який готував теракт на одному з кораблів Чорноморського флоту.

У Федеральній службі безпеки заявили, що військовослужбовця військово-морського флоту РФ нібито завербували українські спецслужби. Він повинен був здійснити теракт на кораблі, що несе "високоточне" ракетне озброєння.

У військовослужбовця вилучили два саморобних вибухових пристрої загальною масою 1 кг у тротиловому еквіваленті. Також його підозрюють у передачі "держтаємниці" Україні.

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Проти військового можуть відкрити кримінальні справи за статтями 205 ("терористичний акт"), 222.1 ("незаконний обіг вибухових речовин або вибухових пристроїв"), 275 ("державна зрада"), 283 ("розголошення відомостей, що становлять державну таємницю") КК Росії. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Втрати Чорноморського флоту РФ

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни українські військові знищили російський десантний корабель"Саратов", який знаходився в порту тимчасово окупованого Бердянська.

Також минулої весни був знищений флагман Чорноморського флоту Росії ракетний крейсер"Москва".

Влітку стало відомо, що в акваторії Чорного моря протикорабельними ракетами"Harpoon" потопили російський буксир "Василь Бех".

Восени в Севастопольській бухті були пошкоджено чотири російські кораблі, в тому числі новий флагман "Адмірал Макаров" і морський тральщик "Іван Голубець".

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