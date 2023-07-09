Спочатку російські медіа були шоковані заколотом і лише потім вони зрозуміли, як треба висвітлювати події.

Розвідка Великої Британії звернула увагу на роботу російських пропагандистів під час заколоту "вагнерівців".

Як зазначили у відомстві, державні медіа РФ пройшли через три фази. Спершу був подив, потім намагання виправдати центральну владу, а в кінці все дійшло до так званої "антипригожинської кампанії" з метою дискредитувати ватажка ПВК "Вагнер".

Зокрема, спочатку російські медіа були шоковані заколотом і все що вони придумали - це дотримуватися на телебаченні звичайного графіку, роблячи вигляд, що нічого особливого не відбувається.

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Потім пропагандисти почали об'єднувати країну навколо Путіна, поки сам диктатор піднімав власний рейтинг публічними походами в народ. Врешті-решт у фінальній фазі росЗМІ почали заплямовувати особу Пригожина і описувати його так, немов він не дуже важлива фігура.

У розвідці додали, що Telegram-канали "Вагнера" стали пасивними, майже напевно через втручання Кремля.

Заколот "Вагнера" - що відомо

23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин повів своїх бійців до Москви з "маршем справедливості", щоб домогтися звільнення міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, звинувачивши їх в неефективності ведення війни проти України.

На шляху до Москви найманці захопили Ростов і пройшли декілька областей Росії, збивши при цьому шість гелікоптерів армії РФ та один літак, внаслідок чого загинуло більше 10 російських військових.

За добу "марш Вагнера" було зупинено. Пригожин пішов на угоду за посередництва Олександра Лукашенка і за домовленістю він мав поїхати до Білорусі.

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