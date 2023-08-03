Владі республіки Татарстан довелося заспокоювати населення.

В Казані, п’ятому за величиною місті Росії, населення налякала незвичайна картина на небі, що нагадувала великий "ядерний гриб". Фото незвичайного явища активно поширювалося соцмережами.

Мешканці країни, пропагандисти та президент якої Володимир Путін регулярно погрожують Україні та країнам Заходу застосуванням ядерного озброєння, перелякалися, що ця картина – свідчення масштабної пожежі або потужного вибуху, пише Telegram-каналу Mash.

Державне пропагандистське агентство "РИА Новини" поспішило заспокоїти громадян. В міністерстві екології та природних ресурсів Республіки Татарстан ЗМІ пояснили, що цей "ядерний гриб" – лише різновид купчасто-дощових хмар.

"Тепле повітря легше від холодного. Його підйом в середні шари атмосфери можна побачити у вигляді грибоподібної хмари. Це атмосферне явище називається інверсією, або хмарою-ковадлом. Це особливий тип купчасто-дощової хмари. яка піднімається на висоту приблизно від 12 до 15 кілометрів, а потім починає розмиватися", - сказав речник відомства.

Ядерний гриб - де бачать незвичайні хмари

Купчасто-дощова хмара, також відома як хмара-ковадло, що нагадує "ядерний гриб" (грибоподібну хмара, що виникає після ядерного чи термоядерного вибуху) періодично бачать мешканці всієї планети. Бачили таку і в Україні.

У NASA кажуть, що цей тип хмар найчастіше формується в тропічних широтах (цілий рік). У вищих широтах хмару-ковадло можна побачити під час літнього сезону.

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