Савченко разом з іншими екіпажами того дня бомбив українські населені пункти.

Міжнародні OSINT-дослідники встановили особу першого з дев'яти пілотів, яких "ліквідувала" російська ППО під Брянськом 13 травня 2023 року, бо помилково прийняла їх за "українські" цілі.

Як зазначає дослідник Іраклі Комахідзе у своєму Telegram-каналі "OSINT Georgia", серед загиблих - льотчик Мі-8 1990-го року народження Максим Савченко.

Загибель Савченка підтвердила його дружина Олеся. OSINT-дослідники розшукали соцмережі вдови і її "героя", поділившись посиланнями в Telegram.

Відео дня

Окупант закінчив Ставропольське авіаційне училище в 2007 році і Воронезький авіаінженерний інститут у 2012 році.

Деякий час загарбник служив у місті Пушкін Ленінградської області. До ліквідації значився у складі 15-ї бригади АА 6-ї армії ВПС. Працював борттехніком-інструктором у складі ППО на аеродромі міста Острів Псковської області.

Літакопад у Брянській області 13 травня - що відомо

Вдень 13 травня 2023 року у 50 км від України, в Брянській області Росії, протягом години по черзі звалилися чотири повітряні засоби ВКС РФ. Відомо про загибель усіх 9 пілотів двох Мі-8, одного Су-34 і ще одного Су-35.

Зазначалося, що російська бойова авіація спочатку бомбила українське прикордоння, а потім назавжди "приземлилася" у російській землі.

Пропагандисти стверджували, що причиною падіння першого Мі-8 було загоряння двигуна. Однак фото і відео стверджують протилежне: наприклад, Мі-8 було підбито зенітною ракетою.

Рашистські "воєнкори", охрестивши 13 травня "чорним днем російської авіації", відразу ж почали звинувачувати у підбитті вертольотів і винищувачів українські сили. Але спікер ВПС України Юрій Гнат це спростував: окупантів знищила сама брянська ППО.

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