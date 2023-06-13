Відомо про зломи ефіру в Краснодарському краї, Курську, Тюмені і Калінінграді.

У день Росії, 12 червня, в ряді регіонів по радіо прозвучало звернення Легіону "Свобода Росії".

Вдень про хакерську атаку повідомили в оперативному штабі Краснодарського краю. "В ефірі радіостанцій в Єйську, Анапі, Туапсе, Новопокровському, Кущівському, Гулькевицькому районах прозвучали фейкові повідомлення. Підроблений сигнал був оперативно перерваний", - йдеться в їх Telegram-каналі.

Адміністрація зазначила, що подібні атаки відбуваються на радіокомпанії в інших регіонах країни. Про зломи радіоефіру також повідомляли в Курську, Тюмені і Калінінграді.

Відео дня

Фрагмент звернення опублікував канал "Обережно новини". Бійці заявили, що хочуть очистити окупований Крим від банд військового злочинця Путіна. Вони закликали зберігати спокій і максимально сприяти боротьбі зі злочинним режимом.

"Військові злочинці будуть знищені, крім тих, хто розкаявся, хто здасться в полон Легіону "Свобода Росії", - йдеться у зверненні.

Злом російських радіостанцій - останні новини

5 червня в російських регіонах на радіо крутили "екстрене звернення Путіна", в якому той оголошував про загальну мобілізацію та вторгнення України.

У березні стало відомо про злом російських телеканалів - росіяни знімали повідомлення про удар по території РФ і заклик пройти в укриття.

Взимку повідомлялося, що в Криму включили звернення голови Головного управління розвідки України Кирила Буданова, в якому той заявив, що країна поверне всі окуповані території.

Вас також можуть зацікавити новини: