Під призов "потрапили" дві мешканки Санкт-Петербурга.

Повістки у Російській Федерації почали приходити росіянкам, які не служили. Вже дві жінки отримали повістки в Червоногвардійському районі Санкт-Петербурга.

Про це пише місцеве видання "Фонтанка".

Зазначається, що одна з жінок знайшла повістку з вимогою з'явитися до військкомату для уточнення даних у двері. При цьому вона не має військово-облікової спеціальності, а також не перебуває в запасі. Жінка працює режисером мультимедіа-програм. На її думку, їй надіслали повістку, тому що на її ім'я видана ліцензія на вогнепальну зброю та зареєстрована мисливська рушниця.

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"Це був технічний збій. З Людмилою зв'язалися, принесли вибачення. Подивилися: таких ситуацій більше не було. Тепер ретельніше спостерігають, щоб таких помилок не було", - заявили в районній адміністрації.

Пізніше повістку отримала ще одна мешканка цього ж району. Її вручили особисто їй в руки під підпис. Жінка не працює більше 12 років, але володіє мисливською рушницею.

Цей випадок так само пояснили технічним збоєм. Причина ж досі не названа.

Мобілізація в Росії - що відомо

21 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін оголосити про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі.

6 жовтня спікер Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу завищив дані по вже мобілізованим росіянам, назвавши цифру 200 тисяч. Насправді мобілізовано понад 100 тисяч осіб.

У тимчасово окупованому Севастополі під російську мобілізацію потрапити водії швидкої допомоги та трактористи.

У самій же Росії тисячі чоловіків вирішили втекти від мораторію, виїхавши в сусідні країни. Зокрема, в Фінляндія, Грузію, Вірменію, Казахстан, Монголію. З 30 Вересня Фінляндія закрила кордони для росіян, що біжать від мобілізації, а на кордоні з Грузією, де скупчилися черги, Росія розгорнула пункт мобілізації людей з черги на виїзд з країни.

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