Водночас у Росії створили "бойову групу", яка буде ретельно фільтрувати запитання.

Російський диктатор Володимир Путін цього року проведе "пряму лінію з народом" та велику пресконференцію. Втім, він створив "бойову групу", яка відкидатиме питання, що "сіять паніку і не мають стосунку до реальності".

"Пряму лінію" та пресконференцію анонсував прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. За його словами, Путін поспілкується із пресою та росіянами 14 грудня.

Як повідомляє російський РБК із посиланням на заяву керівника виконавчого комітету Загальноросійського народного фронту Михайла Кузнєцова, створено "бойову групу, щоб боротися з фейками і втручанням опонентів". Вона верифікує питання, які "не мають жодного стосунку до того, що відбувається, а будуть імітувати щось, або сіяти паніку".

Відео дня

За словами Кузнєцова, Путін з наданого йому списку сам обиратиме питання, на які буде відповідатиме.

Як повідомляє SHOT, Пєсков заявив, що "навіть Зеленський зможе поставити питання Путіну під час прямої лінії". Він переконує, що запитати будь-що у диктатора можна через сайт чи кол-центр можна з будь-якої точки світу. При цьому він не став уточнювати, що питання будуть ретельно фільтрувати.

Що передувало

Нагадаємо, що влітку в РФ намагалися організувати пряму лінію диктатора Володимира Путіна, але стало зрозуміло, що доведеться переносити подію. Попередньо планували провести в листопаді-грудні.

Відзначається, що рішення пов'язане з ситуацією на фронті. У Кремлі хочуть дочекатися визначеності з ситуацією на полі бою і початку офіційної кампанії Путіна з переобрання на пост президента.

У свою чергу прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що дата прямої лінії президента ще не визначена. Крім того, він вказав, що про рішення висуватися на новий термін Путін оголосить своєчасно.

Вас також можуть зацікавити новини: