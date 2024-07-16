Рука повинна працювати від ліктя, а не від плеча, щоб не залишати синців, сказав духовний наставник.

У Росії імам детально розповів чоловікам, як "правильно" бити жінок.

Як повідомляє державне агентство "Татар-інформ", під час відеозвернення до росіян татарстанський імам Тимур Камаєв розповів, яке побиття жінки вважається "правильним" по шаріату.

Спочатку, за його словами, чоловік повинен поговорити з дружиною, яка погано поводиться. Якщо це не допоможе, то відлучити її від подружнього ложа. Якщо і це не подіє, то можна вдатися до "побивання": кілька разів ударити паличкою мисвак. Рука повинна працювати від ліктя, а не від плеча, щоб не залишати синців.

"Треба розуміти, що побивання та побиття - це різні речі. Побивання - це не означає, що треба травмувати свою дружину. Сенс побивання в тому, що дружина повинна зрозуміти, що вона робить щось не так. Є мисвак - паличка маленька. Треба обережно дружину вдарити кілька разів мисваком, коли рука працює тільки від ліктя, тобто не повністю плечевий суглоб працює, маленькими ударами. Сенс у тому, щоб не завдати каліцтв людині, не залишити синців, а обережно дати зрозуміти людині - зупинись, ти робиш неправильно. І що чоловік вже незадоволений, що він дійшов до того, що підіймає руку", - сказав імам.

Згодом держвидання заявило, що слова імама нібито вирвали з контексту і нібито його цитата "не відповідає тому, про що говорив імам".

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