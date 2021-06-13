Чоловік поранив дружину ножем, намагаючись "зняти кіно" / фото ua.depositphotos.com
Житель Василеострівського району Санкт-Петербурга перерізав горло своїй дружині, пояснивши це зйомками фільму.
Жінку вдалося врятувати, пише mk.ru, нападник затриманий.
За попередньою інформацією, поліція з'ясувала, що місцевий житель поранив дружину ножем у горло, тому що, як він стверджує, знімав кіно. Чоловік каже, що за сценарієм мав завдати дружині травми, а кров була бутафорською.
Жінку екстрено госпіталізували. Сім'ю, де також виховується п'ятирічна дитина, перебуває на обліку як асоціальна. Питанням уже зайнялися органи опіки.
Вас також можуть зацікавити новини:
- У Росії дітям-інвалідам подарували по тарілці з милом
- Чому в Україні масово заарештовують власників російських печей
- П'яний росіянин 6 годин ховався в річці від даішників, але кара його наздогнала
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram