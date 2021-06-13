Чоловік каже, що за сценарієм мав поранити дружину.

Житель Василеострівського району Санкт-Петербурга перерізав горло своїй дружині, пояснивши це зйомками фільму.

Жінку вдалося врятувати, пише mk.ru, нападник затриманий.

За попередньою інформацією, поліція з'ясувала, що місцевий житель поранив дружину ножем у горло, тому що, як він стверджує, знімав кіно. Чоловік каже, що за сценарієм мав завдати дружині травми, а кров була бутафорською.

Жінку екстрено госпіталізували. Сім'ю, де також виховується п'ятирічна дитина, перебуває на обліку як асоціальна. Питанням уже зайнялися органи опіки.

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Автор: Катерина Комолова