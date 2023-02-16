Такого типу ракет на озброєнні української армії немає.

Розхвалена російська ППО у Бєлгородській області РФ збила свою ж ракету.

Як повідомляє місцеве видання "Белгородский осведомитель", 14 лютого влада регіону відзвітувала про збиття ракети в Івнянському районі. Згодом з'явилися фото уламків ракети.

Місцеві журналісти з'ясували тип збитої ракети. Це Х-35/Х-59, яка стоїть на озброєнні російської армії. "Чи дала вона збій, чи це був "дружній вогонь" - невідомо", - зазначає видання.

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Вибухи в Білгородській області

З початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну місцева влада Бєлгородської області регулярно повідомляє про "прильоти", покладаючи відповідальність за удари на українську армію.

У ніч на вівторок, 17 січня, в російському Бєлгороді та області лунали вибухи. Повідомлялося про велику кількість "хлопків" в Яковлівському районі, Дубовому й самому Бєлгороді.

Також 31 січня Гладков повідомляв, що система ППО спрацювала кілька разів у небі над Шебекінським округом. 4 лютого "хлопки" чули в Борисівці Бєлгородської області РФ. Там стався вибух на місцевій нафтобазі.

Відомо, що окупанти використовують область як прикордонну територію з Харківщиною для обстрілу України. Часто росіяни помиляються й "запускають" свої ж ракети по житлових будинках громадян РФ. Відповідний випадок у жовтні стався з однією з боєголовок, яку запускали бомбити Харків.

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