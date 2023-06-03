Президент РФ неприпустимо обмовився під час свого виступу, умовно підтверджуючи чутки про погіршення свого ментального здоров'я.

Президент Російської Федерації Володимир Путін неприпустимо обмовився під час свого виступу на Раді Безпеки, ставши посміховиськом для "своїх же".

Зокрема, Путін натякнув на "рахітність" Росії, перейменувавши "Російську Федерацію" на "Рахітську Федерацію".

"Для Рахітської Федерації - ці питання надзвичайно важливі", - зазначив він.

Відповідну нараду Путін провів 2 червня. Під час заходу він заявив, що "вороги" намагаються розгойдати ситуацію в Росії ззовні, натякаючи на події, що відбуваються в Бєлгородській області.

Як відомо, туди зайшли загони російських партизанів. 1 червня вони оголосили, що починають другий етап операції з деокупації РФ від путінського режиму. Бої ведуться біля міста Шебекіно. Сьогодні стало відомо, що Міноборони РФ відправило туди спеціальний загін спецназу, а за евакуацію дітей місцева влада вимагає гроші.

У Путіна посилилися проблеми з ментальним здоров'ям

Нагадаємо, що нещодавно російський опозиціонер Геннадій Гудков заявив, що за даними відразу п'яти джерел, у Путіна зовсім "їде дах". Він уточнив, що у лідера РФ посилилися проблеми з ментальним здоров'ям, його "проблему" складно приховати від оточуючих.

Гудков вказав, що Путін іноді не усвідомлює реальність подій і, очевидно, більше не здатний до критичного мислення.

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