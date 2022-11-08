ЗСУ ліквідували окупанта-мема / скриншот

Українські воїни ліквідували старшого сержанта 76-ї ДШД (в/ч 07264), який став мемом за фразу "Родіну люблю, стреляю харашо".

Як повідомляє міжнародна розслідувальна спільнота InformNapalm, ще в серпні окупант невдало "покурив" на Херсонському напрямку біля одного зі складів рашистів.

"Але про його "подвиг" стало відомо зараз - з новин регіонального пабліку. Тобто Хаймарсу всеодно наскільки "харашо" ти стріляєш, головне, щоб стояв поближче до складу", - зазначили розслідувачі.

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До речі, у Росії про обставини загибелі окупанта мовчать, але зауважують, що він "прославився" фразою про "родіну".

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"Денацифікація" окупантів: як ЗСУ знищують "гарматне м'ясо" РФ

Станом на 8 листопада ЗСУ ліквідували 77 170 російських загарбників.

Втім, найактивніше додому в чорних пакетах повертаються "мобіки", яких Росія кидає у бій, зокрема на важких напрямках. Нещодавно у Сватівському районі Луганської області українські військові ліквідували батальйон мобілізованих росіян із Воронезької області. Повідомляється про сотні знищених окупантів.

Тим часом у Росії регулярно ховають мобілізоване "м'ясо". Не обходиться й без курйозів. Нещодавно ліквідованого в Україні окупанта з Орська (РФ) поховали на тлі прапора за мотивами "Правого сектора".

До речі, українські воїни ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова, який практивно на всіх фото у соцмережах "світився" вічно п'яним.

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