Закрито пропускний пункт з боку Петропавловська.

Російська сторона перестала випускати чоловіків призовного віку в Казахстан. Повідомляється про припинення роботи щонайменше одного контрольно-пропускного пункту в'їзду/виїзду.

Про це пише казахське видання Орда з посиланням на джерела в прикордонній службі.

За словами кореспондента і очевидців, закрито пропускний пункт з боку Петропавловська.

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Також ЗМІ публікують непідтверджену інформацію, що громадян РФ на російському кордоні нібито відразу відвезуть на автобусах до військкоматів.

Мобілізація в Росії і заборона на виїзд з РФ

Раніше видання "Важливі історії" писало про те, що Росія вже у понеділок, 26 вересня, готується закрити кордон для чоловіків призовного віку. За даними джерел журналістів, заборона на виїзд буде частковою - у прикордонників вже є списки мобілізованих.

Про закриття кордонів також писала російська "Медуза", посилаючись на джерела в адміністрації Путіна. За їхньою версією, чоловіків відправлятимуть додому 28 вересня, а видання "Верстка" писало про 30 вересня.

Росіяни масово тікають на тлі оголошеної Путіним часткової мобілізації до Казахстану, Грузії та Вірменії. Користувачі мережі публікують фото і відео великих заторів "біженців" на кордонах зазначених країн.

Водночас Литва, Латвія і Польща заявили, що частково обмежують в'їзд для росіян. Фінляндія оголосила про наміри повністю обмежити їм в'їзд. Ходили чутки про введення заборони на в'їзд для громадян РФ і Грузією, але вони врешті не підтвердилися.

Попередньо, Росія має намір залучити до війни в Україні ще 300 тисяч чоловіків, що вказує на нестачу живої сили для ведення оборони після розгому під Харковом.

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