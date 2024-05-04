У Росії забули перевірити, чим банкомати в Україні відрізняються від терміналів.

Російська пропаганда "склепала" недолугий фейк про ТЦК та українські банки. Втім, є один нюанс.

Нову російську інформаційно-психологічну операцію поширюють російські пабліки, на це звернув увагу український журналіст Роман Бочкала.

Росіяни публікують фото нібито банкомату одного з українських банків, на екрані якого з'явився текст: "Увага! Ваш ліміт зняття готівки становить 100 гривень на день. Для зняття поновіть свої дані у вашому ТЦК та СП".

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Однак, є нюасн: росіяни переплутали банкомат із терміналом самообслуговування, який не проводить операції зі зняття готівки.

"Русняве іпсо не знає, як виглядає банкомат", - іронічно додав Бочкала.

Останні фейки роспропаганди

Російські пропагандисти постійно запускають безглузді вкиди. Нещодавно росіяни запустили фейк про те, що очільник української розвідки нібито перебуває у німецькій клініці після "поранення". За їхніми словами, він "у комі".

18 червня німецьке видання Stern, яке рашисти називали першоджерелом інформації про поранення Буданова, спростувало цей російський фейк.

19 червня Буданов з усмішкою на обличчі прокоментував виданню Kyiv Post заяви пропагандистських ЗМІ РФ про його смерть. Він пожартував, що в Україні формується "загін безсмертних", які будуть переслідувати росіян у страшних снах.

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