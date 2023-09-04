За його версією, "вагнерівці" завершили заколот, коли у Ростові помолилися.

У попів РПЦ з'явилася своя версія того, чому ПВК "Вагнер" згорнула свій заколот та залишила Ростов.

В ефірі пропагандистського каналу "Росія" один з ростовських священників заявив, що ватажок "Вагнера" Євген Пригожин наказав припинити заколот після молебеню.

"Червневі події ми пов'язуємо із заступництвом Матері Божої. Я маю на увазі 24 червня (день заколоту "Вагнера". Після того, як ми відслужили молебень біля ікони, за декілька годин деякі люди почали залишати межі Ростова, залишивши місто цілим і неушкодженим. Те, що ми досить спокійно живемо, ми також пов'язуємо із заступництвом Божої Матері, звісно, поруч із зусиллями наших військових", - заявив піп.

Заколот та загибель Пригожина

В ніч на 24 червня понад 5 тисяч учасників ПВК "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним влаштували заколот. Зокрема, влаштували "марш на Москву", захопивши по дорозі кілька військових об'єктів, збили військовий літак тощо.

Президент Володимир Путін назвав цю подію зрадою. За 200 кілометрів від Москви колона "вагнерівців" зупинилася і розвернулася в іншому напрямку. Одночасно стало відомо, що ПВК перебазується в Білорусь.

Через два місяці, 23 серпня, у Тверській області впав літак, в якому серед пасажирів значився Пригожин. У РФ офіційно підтвердили його загибель.

ЗМІ писали, що літак могли підірвати. Крім того, за однією з версій, борт збила російська протиповітряна оборона. За відомостями ЗМІ, похорон Пригожина може відбутися 29 серпня.

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