В цілому їм вдалося виманити у чоловіка 3,6 мільйонів рублів.

Телефонні шахраї за стандартною схемою за участю "співробітника банку" виманили у начальника бригади з російської компанії "Сухой", що виробляє бойові і цивільні літаки, більше 3 мільйонів рублів.

Як пише російський Telegram-канал Baza, 75-річному В'ячеславу Ларіну, який живе в Москві, подзвонили по месенджеру і сказали, що хтось намагається вкрасти його гроші.

Шахраї, що представилися співробітниками банку, переконали його перевести кошти на підставний "резервний" рахунок. Тоді чоловік почав ходити по відділеннях банків і знімати свої кошти, щоб відправити їх на реквізити шахраїв. Так він перевів 1,5 мільйона рублів. Шахраї, побачивши, що він попався на вудку, продовжили виманювати у нього гроші.

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Ларін настільки довірився шахраям, що запросив "співробітника банку" додому. Співробітник компанії "Сухой" придумав секретну схему: "представник банку" мав прийти до нього і назвати кодове слово "Хьюго". Шахрай зробив, як просив Ларін, і отримав від нього в руки ще один мільйон готівкою. Ще через кілька днів він перевів шахраям на "резервний" рахунок ще кілька сотень тисяч рублів. Коли гроші закінчилися, шахраї перестали виходити на зв'язок. В цілому їм вдалося виманити у чоловіка 3,6 мільйонів рублів.

Шахрайство в Росії під час повномасштабної війни - що повідомлялося

Раніше в російському місті Первоуральськ пенсіонерка двічі намагалася підпалити військкомат. За її словами, її змусили це зробити телефонні шахраї.

Також шахраям вдалося обдурити 57-річну радницю російського Міністерства закордонних справ, виманивши у неї майже 6 мільйонів рублів. Її переконали в тому, що вона є фігуранткою кримінальної справи, пов'язаної з пособництвом Україні.

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