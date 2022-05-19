Рома Старовойт заявив, що нібито загинув водій фури.

Губернатор Курської області Російської Федерації Роман Старовойт заявив про "атаку ворога". Цього разу під вогонь потрапив спиртзавод в населеному пункті Теткіно.

Про це Російський губернатор розповів у своєму Telegram-каналі

"Чергова атака ворога на Теткіно, яка сталася на світанку, на жаль, закінчилася трагедією. Наразі відомо, як мінімум, про одного загиблого серед цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

За словами Старовойта, нібито загинув водій фури, який привіз сировину на спиртзавод.

"Противник завдав кілька ударів по цьому об'єкту. Є також поранені. Їм надається перша допомога", - зазначив Курський губернатор.

Крім того, він заявив, що в населеному пункті постраждало кілька будинків, а пожежники ліквідують загоряння. Також нібито виявили снаряди, що не розірвалися.

Як раніше повідомляв УНІАН, російська влада вже не вперше звинувачує Україну в обстрілі території РФ. Так, 30 Квітня прогриміли вибухи на нафтобазі у селі Жеча під Брянськом. Чиновники стверджують, що засобами ППО нібито був виявлений літак ЗСУ.

29 квітня на фармацевтичному заводі в російському Кургані "Синтез" пролунав вибух. Підприємство є одним з лідерів виробництва антибіотиків в Росії, забезпечує, перш за все, госпітальний сектор.

Як відомо, в медіа та соціальних мережах час від часу з'являється інформація про вибухи на складах з боєприпасами і пожежах на паливних базах у прикордонних з Україною регіонах РФ.

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