За словами Арестовича, московські лікарі можуть продовжити життя російського президента на якийсь час.

У російського президента Володимира Путіна справді рак і "букет інших захворювань".

Це в інтерв'ю Марку Фейгіну розповів радник глави ОП Олексій Арестович.

Він уточнив, що знав про захворювання кремлівського диктатора ще у 2020 році. За словами Арестовича, московські лікарі можуть продовжити життя російського президента на якийсь час.

"Я думаю, що у РФ, як у СРСР, немає досвіду і немає протокольних інституцій, які дозволяють безболісно пройти смерть вождя", - вважає Арестович

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Він припустив, що навіть після смерті Путіна його оточення ще буде деякий час брехати народу і викладати заздалегідь записані відеоролики.

"Як тільки Путін помре - реально хтось зіллє з прислуги Путіна або "башт Кремля", почнуться обвальні процеси верхівки... Ну, можуть ще два тижні вдавати, що він живий. А найголовніше - буде поставлено питання: А навіщо взагалі руйнувати американоцентричний світ? Думаю, ніхто у військово-політичному керівництві не в змозі буде пояснити, навіщо їм взагалі війна в Україні", - відповів Арестович.

Після смерті Путіна політикум Росії зрозуміє одне, зазначив Арестович, - треба буде негайно боротися за владу і вплив.

У цю історію війна в Україні ніяк не вписується, вважає Арестович.

При цьому радник глави ОП не впевнений, що війна в такому випадку припиниться негайно, але війська РФ, як мінімум, припинять інтенсивність атак. Тоді в України різко зростуть шанси повернути Крим і Донбас, додав Арестович.

Рак у Путіна - що відомо

Як писав УНІАН, раніше ходили чутки про рак щитовидної залози у Путіна або рак у черевній порожнині. Про те, що в Путіна є серйозні онкологічні захворювання зокрема повідомляв і розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

Останнім часом в ЗМІ дедалі частіше "спливають" чутки про хворобу президента РФ Володимира Путіна і про його майбутню операцію.

Російський правозахисник Марк Фейгін зауважував, що прямих підтверджень хвороби агресора РФ немає, адже це головна держтаємниця, але це видає його зовнішній вигляд. Він каже, Путін - це старий 70-річний чоловік з вантажем захворювань.

У зв'язку з чутками про погіршення здоров'я Путіна виникає питання про його наступника. Як вдалося дізнатися журналістам, тимчасово замінити головного кривавого диктатора світу може секретар Радбезу РФ Микола Патрушев.

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