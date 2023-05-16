Вочевидь, батькам стало зрозуміло, що з ім'ям Путін на їхнього сина не очікує нічого хорошого.

У Володимирській області РФ батьки дали своєму синові ім'я "Путін", але зараз "розкаялися" і дали йому нормальне ім'я. Про це в інтерв'ю місцевим ЗМІ розповіла глава РАГСу Олександрівського району Катерина Білоус.

За її словами, спочатку батьки назвали хлопчика Расул, але після чомусь вирішили перейменувати його в "Путіна". Це сталося ще в 2017 році. Однак тепер батьки змінили думку і здали назад.

"Батьки до нас вже повторно звернулися, ми їх проконсультували. Скажімо так, вони каються, в тому, що вони це зробили. Вони хочуть повернути ім'я дитині, яке дали при народженні", — розповіла Білоус.

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Інтерв'ю чиновниці було опубліковано на сайті місцевої газети, але пізніше було видалено нібито через розголошення персональних даних дитини. Але воно все ще є на сторінці видання в соціальній мережі "Вконтакте".

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