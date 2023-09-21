За деякими даними, йдеться про потужності з виробництва безпілотників.

У російському Підмосков'ї сталася масштабна пожежа - у Щербинці горять склади роздрібної мережі супермаркетів "Вкусвілл" та будівельних магазинів, повідомляє ресурс "Астра".

Подія зафіксована учасниками дорожнього руху. Зокрема, оприлюднено відео, яке зробив хтось із водіїв, що проїжджали повз. Також у соцмережах тиражуються відповідні фото. На них – густий чорний дим, який підіймається над будівлею, де, судячи за все, розташовано вказані склади.

У МНС держави-агресора запевняють, що спалахнуло у недобудованому торговому центрі на Сімферопольському шосе, де, нібито горять покришки та картон, а площа пожежі - 500 кв. метрів. У соцмережах очевидці повідомляють, що пожежа дуже масштабна.

В той же час у соціальних мережах з’явилися дописи про те, що, насправді, в цієї будівлі розташовано потужності по виробництву безпілотників. Таку думку висловив і український волонтер Сергій Стерненко.

Вибухи в РФ і на тимчасово окупованих Росією територіях

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що вибухи на тимчасово окупованих територіях продовжаться, зокрема, на військових об’єктах, які ворог розташував у Криму.

У самій Росії теж досить часто спалахують пожежі на важливих об'єктах. Зокрема, нещодавно повідомлялося про пожежу в Адлерському районі Сочі в Російській Федерації. Спалахнув резервуар з дизельним паливом.

А 15 вересня у Самарі загорівся завод із виробництва підшипників.

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