Василь Прозоров вижив.

У п'ятницю, 12 квітня, у Москві вибухнув позашляховик Toyota Land Cruiser Prado. У мережі пишуть, що за кермом міг перебувати екс-співробітник СБУ Василь Прозоров.

Повідомляється, що інцидент стався на Коровінському шосе. Чоловік повернув ключ у замку запалювання, після чого стався вибух. Його госпіталізовано з травмою ноги. За даними Telegram-каналу "112", господарем підірваного автомобіля є колишній співробітник Служби безпеки України Василь Прозоров, який із 2014 року співпрацював зі спецслужбами РФ.

Оновлено о 15:20: Помічник Прозорова заявив пропагандистам, що він "працюватиме далі".

"Не переживайте. Він живий, усе в нього добре. Працювати буде далі", - сказав він у коментарі РИА Новости.

Що відомо про Прозорова:

У березні 2019 року Прозоров на пресконференції в Москві заявив, що з квітня 2014 року надавав спецслужбам РФ інформацію про дії України в районі АТО.

Він заявляв, що в українській армії та Національній гвардії "найширшого поширення набувають фашистські та нацистські погляди", а СБУ нібито хоче "запровадити в українській пропаганді образ Росії як загрози всьому цивілізованому світові та позиціонувати український спротив як Священну Війну проти Світового Зла та Царства Армагеддону".

У СБУ повідомили, що Прозорова звільнили з посади старшого консультанта-експерта одного з відділів штабу Антитерористичного центру за службову невідповідність - він пив на робочому місці.

"Пропивши честь офіцера, Прозоров вирішив торгувати совістю і військовою присягою, знайшовши у ФСБ РФ "гідних" людей. Але це чудовисько має пам'ятати долю Іуди. Справа лише в часі", - заявляли вони.

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